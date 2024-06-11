Dursun Özbek'ten Erden Timur açıklaması! "Galatasaray'a küsmek yanlış"

''YAPILANDIRMADAN ÇIKACAĞIMIZI BELİRTTİK''

"Florya projesi Galatasaray için önemli ama sadece Galatasaray için önemli değil. Biliyorsunuz ki Bankalar Birliği diye bir konsorsiyum var. Bu borçlanmanın getirdiği faiz yükü kadar bu yapılandırmanın şartları da Galatasaray için çok önemliydi. Bu sistem bazı kısıtlamalar getiriyor. Biz Bankalar Birliği konsorsiyumunu ikna ederek bu yapılandırmadan çıkacağımızı belirttik. Mayıs ayı itibariyle Bankalar Birliği'ne olan borcu bitirmemiz mümkündü ama bazı eleştiriler gelince apar topar bitirmek yerine yeni yönetime bırakmak istedik. Şimdi sevinerek söylüyorum diğer takımlar da böyle yapmaya başladı. Bunu bana konsorsiyum bankaları da söyledi ve teşekkür etti. Diğer kulüplere de teşvik olduğunu söylediler."