Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa erken seçime gidiyor: Macron istifa edecek mi? | Dış Haberler

        Fransa erken seçime gidiyor: Macron istifa edecek mi?

        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın zafer elde ettiği Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron, meclisi feshetmiş erken genel seçime gidileceğini açıklamıştı. Macron, sonuç ne olursa olsun istifa etmeyeceğini söyledi ve Fransız halkına "korkma ve oy kullanmaya git" çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 08:09 Güncelleme: 12.06.2024 - 08:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Macron istifa edecek mi?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırayı almasının ardından 30 Haziran-7 Temmuz'da düzenleneceğini duyurduğu erken genel seçimde "sonuç ne olursa olsun" istifa etmeyeceğini söyledi.

        Macron, Le Figaro gazetesine verdiği mülakatta erken genel seçim kararına neden gerek duyduğunu açıklamaya çalıştı.

        "ANAYASAYI YAZAN RN DEĞİL"

        Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin genel seçimlerde de zafer kazanması ihtimalinde istifası talep edilirse bunu kabul etmeyeceğini vurgulayan Macron, "Anayasayı yazan RN değil. Sonuç ne olursa olsun kurumlar bellidir ve cumhurbaşkanının yeri de bellidir. Bu, benim için soyut bir konu." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Macron, "siyasetin bir dinamik olduğunu" ve anketlerine inanmadığını söyleyerek, "Her bir seçim bölgesi için alınan sonuçlara AP seçimlerinde alınan sonuçların ışığında bakmamalıyız." dedi.

        Parlamentoyu feshetme kararına ilişkin Macron, "Bu, ülkenin iyiliği için doğru karardı." diyerek, "sadece Fransa’yı düşündüğünü" savundu.

        "KORKMA OY KULLANMAYA GİT ÇAĞRISI"

        "Fesih en net, en radikal ve en güçlü jesttir. Fransız halkına duyulan büyük güvenin jestidir." diyen Macron, erken seçim kararını "durumu açıklığa kavuşturmak için" aldığını belirtti.

        Macron, Fransız halkına "korkma ve oy kullanmaya git" çağrısı yaptı.

        AP seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı RN yüzde 31,37’lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

        Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından parlamentoyu feshederek erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fransa
        #Emmanuel Macron
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Biri harcar biri bakar
        Biri harcar biri bakar
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        Dijital bankanın farkı ne?
        Dijital bankanın farkı ne?
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Otomobil takla attı: Anne-kız öldü, 2 yaralı
        Otomobil takla attı: Anne-kız öldü, 2 yaralı
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Erkek arkadaşıyla yakınlaşan kadınları darbetti, tutuklandı
        Erkek arkadaşıyla yakınlaşan kadınları darbetti, tutuklandı
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Yapay gölde akıntıya kapılan 4 kişiden 2'si öldü
        Yapay gölde akıntıya kapılan 4 kişiden 2'si öldü
        Darbedilerek öldürülmüştü, 6 kişi tutuklandı
        Darbedilerek öldürülmüştü, 6 kişi tutuklandı
        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
        CHP'den Erdoğan-Özel zirvesi açıklaması
        CHP'den Erdoğan-Özel zirvesi açıklaması
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!