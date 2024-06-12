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        Haberler Gündem Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı - Güncel haberler

        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler baygın halde kurtarıldı

        Kayseri'de ailesi tarafından otomobilde bırakılan 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler Ş.M. ve Ş.M., baygın haldeyken polis tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı. Anne- baba hakkında 'aile yükümlülüğünü ihlal' suçundan işlem başlatılırken, miniklerin kurtarılması ise bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 01:03 Güncelleme: 12.06.2024 - 01:03
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        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
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        ​Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Şiremenli Caddesi üzerinde bir otomobilin içinde 2 kız çocuğunu baygın halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ailesi tarafından otomobilde bırakılan 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler Ş.M. ve Ş.M.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Otomobilin camının bir polis memuru tarafından kırılması üzerine ikizler araçtan çıkarıldı.

        Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ikizlerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anne ve baba hakkında 'aile yükümlülüğünü ihlal' suçundan işlem başlatıldı.

        O ANLAR KAMERADA

        Öte yandan, çocukların kurtarılması ise bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; olay yerine gelen polislerden birinin otomobilin camını kırdığı ve çocukların araçtan çıkarıldığı anlar yer aldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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