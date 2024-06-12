Metabolizmanızı bu tarifler ile hızlandırın: Ödem atmak ve yağ yakmanıza yardımcı olacak detoks suyu tarifleri!

1. SU VE NANE YAPRAKLARI

Suya taze nane yaprakları eklemek serinletici ve rahatlatıcı bir içecek yaratabilir. Nane genellikle sindirime yardımcı olmak, şişkinliği azaltmak ve kalori veya şeker eklemeden bir lezzet patlaması sağlamakla ilişkilendirilir. Bu nedenle suyunuza biraz nane ekleyerek hem lezzet hem de ödem atmanın keyfini sürebilirsiniz.