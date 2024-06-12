TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
Irak'ın Zaho kentinde, Şırnaklı tanker şoförleri arasında çıkan bıçaklı kavgada Reşit Karatay, hayatını kaybetti. Şüpheliler kaçarken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Kan donduran olay, dün öğle saatlerinde Irak'ın Zaho kentindeki tanker sahasında meydana geldi.
TANKER ŞOFÖRLERİ TARTIŞTI
DHA'da yer alan habere göre bölgeye yük taşıyan Şırnaklı tanker şoförleri arasında tartışma çıktı.
BİR ANDA BIÇAKLAR ÇEKİLDİ
Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
BIÇAK DARBELERİYLE CAN VERDİ
Kavgada Reşit Karatay, vücuduna aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Karatay, kurtarılamadı.
KAVGA ANI KAMERADA
Kavga güvenlik kamerasına yansırken, Karatay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi.
SİLOPİ'DE DEFNEDİLECEK
Cenaze, Silopi ilçesi Babındak köyünde defnedilecek.