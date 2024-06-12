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        Haberler Gündem 3. Sayfa TIR şoförlerinin öldüren kavgası | Son dakika haberleri - Şırnak haberleri | Son dakika haberleri

        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!

        Irak'ın Zaho kentinde, Şırnaklı tanker şoförleri arasında çıkan bıçaklı kavgada Reşit Karatay, hayatını kaybetti. Şüpheliler kaçarken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 08:01 Güncelleme: 12.06.2024 - 08:15
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        Kan donduran olay, dün öğle saatlerinde Irak'ın Zaho kentindeki tanker sahasında meydana geldi.

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        TANKER ŞOFÖRLERİ TARTIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre bölgeye yük taşıyan Şırnaklı tanker şoförleri arasında tartışma çıktı.

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        BİR ANDA BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

        Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

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        BIÇAK DARBELERİYLE CAN VERDİ

        Kavgada Reşit Karatay, vücuduna aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Karatay, kurtarılamadı.

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        KAVGA ANI KAMERADA

        Kavga güvenlik kamerasına yansırken, Karatay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi.

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        SİLOPİ'DE DEFNEDİLECEK

        Cenaze, Silopi ilçesi Babındak köyünde defnedilecek.

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