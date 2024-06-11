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        Mersin'de "Büyük Filistin Mitingi" düzenlendi

        Mersin'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Büyük Filistin Mitingi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 21:15 Güncelleme: 11.06.2024 - 21:15
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        Mersin'de "Büyük Filistin Mitingi" düzenlendi
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        Mersin'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Büyük Filistin Mitingi" düzenlendi.

        Mersin Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil şeridindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda organize edilen mitinge yaklaşık 6 bin kişi katıldı.

        Türk ve Filistin bayrağı açan katılımcılar, taşıdıkları dövizler, attıkları sloganlarla İsrail'i protesto etti.

        Katılımcıların, Filistin'e destek için marş ve ilahiler okuduğu miting, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

        - "On binlerce Filistinlinin katledilmesine tepki için alandayız"

        Mitingde konuşan Mersin Filistin Dayanışma Platformu Sözcüsü Mustafa Erim, Türk halkının İsrail'e karşı sokaklara döküldüğünü söyledi.

        Erim, Gazze'de yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'yi bombalayarak aralarında sivillerin, annelerin, kadınların, çocukların ve bebeklerin de olduğu on binlerce Filistinliyi katletmesine tepki koymak için alandayız. Siyonist katillere direnen Filistinli kardeşlerimizin yanında olmak, masumların akan kanlarını seyreden suskun dünyayı uyandırmak için buradayız."

        Bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderlerinin de konuşma yaptığı programa, Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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