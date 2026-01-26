Süper Amatör Lig'de Akdeniz Belediyespor, Binevler Spor'u 4-1 yendi

Süper Amatör Lig A Grubu'nda Akdeniz Belediyespor, 18. hafta müsabakasında Binevler Spor'u 4-1 yendi. Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Akdeniz Belediyespor ile Binevler Spor, Seyfi Ali Türkoğlu Stadı'nda karşılaştı. Müsabaka Akdeniz ekibinin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maçı Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener de izledi. Bu sezon ligde çıktığı 18 müsabakada 15 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Akdeniz Belediyespor, gruptaki liderliğini sürdürdü.

