        Süper Amatör Lig'de Akdeniz Belediyespor, Binevler Spor'u 4-1 yendi

        Süper Amatör Lig A Grubu'nda Akdeniz Belediyespor, 18. hafta müsabakasında Binevler Spor'u 4-1 yendi.

        26.01.2026 - 17:14
        Süper Amatör Lig'de Akdeniz Belediyespor, Binevler Spor'u 4-1 yendi
        Süper Amatör Lig A Grubu'nda Akdeniz Belediyespor, 18. hafta müsabakasında Binevler Spor'u 4-1 yendi.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Akdeniz Belediyespor ile Binevler Spor, Seyfi Ali Türkoğlu Stadı'nda karşılaştı.

        Müsabaka Akdeniz ekibinin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

        Maçı Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener de izledi.

        Bu sezon ligde çıktığı 18 müsabakada 15 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Akdeniz Belediyespor, gruptaki liderliğini sürdürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

