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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da Lale Polat'ın canını almıştı! Cani kocaya yetmemiş! | Son dakika haberleri

        Lale'nin canını almıştı! Cani kocaya yetmemiş!

        Ankara'da, bıçaklanarak öldürülen 30 yaşındaki Lale Polat'ın evindeki eşyaların da, cinayetin ardından, boşanma aşamasındaki eşi tarafından kamyonetle götürülüp, spotçuya satıldığı ortaya çıktı. Polis, şüpheli kocayı arıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 08:53 Güncelleme: 12.06.2024 - 09:17
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        Ankara'da olay, önceki akşam saatlerinde Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Korkmaz sokakta meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Lale Polat'tan (30) haber alamayan yakınları polis ekiplerine haber verdi.

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        LALE'Yİ KANLAR İÇİNDE BULDULAR

        DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine eve giren polis, Polat'ı kanlar içinde yerde buldu. 

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        GENÇ KADINI SIRTINDAN BIÇAKLAMIŞ

        Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Lale Polat'ın, sırtından bıçaklanması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Lale Polat'ın cesedi, evde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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        CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

        Lale Polat'ın cenazesi, otopsi işlemleri ardından ailesi tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a götürüldü.

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        EVDE EŞYA OLMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

        Polis, olayın ardından evde eşyaların olmadığını görünce araştırma yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. 

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        EŞYALARI 20 BİN TL'YE SATMIŞ

        Lale Polat'ın, boşanma aşamasındaki eşinin eşyaları kamyonete yükleyerek götürdüğü tespit edildi. Şüpheli kocanın, eşyaları ikinci el eşya alım satımı yapan bir iş yerine 20 bin liraya sattığı belirlendi. Eşyaların kamyonetle götürülmesi kameraya yansıdı. Polis, şüpheli kocayı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        #Lale Polat
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