Mersin'de Pamukluk Barajı'nın açılışı yapıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde inşa edilen Pamukluk Barajı törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Su İşleri (DSİ) 369 Tesis Toplu Açılış Töreni düzenlendi.

Programda kapsamında Tarsus'ta yapılan Pamukluk Barajı'nın da açılışı gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından canlı bağlantıyla katıldığı törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez katıldı.