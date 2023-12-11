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        Mersin'de Pamukluk Barajı'nın açılışı yapıldı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde inşa edilen Pamukluk Barajı törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 17:37 Güncelleme: 11.12.2023 - 17:44
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        Mersin'de Pamukluk Barajı'nın açılışı yapıldı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde inşa edilen Pamukluk Barajı törenle açıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Su İşleri (DSİ) 369 Tesis Toplu Açılış Töreni düzenlendi.

        Programda kapsamında Tarsus'ta yapılan Pamukluk Barajı'nın da açılışı gerçekleştirildi.

        Erdoğan'ın konuşmasının ardından canlı bağlantıyla katıldığı törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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