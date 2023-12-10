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        Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Mersin'deki kabri başında anıldı

        Rize'de 2018'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Mersin'deki mezarı başında anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 21:05 Güncelleme: 10.12.2023 - 21:10
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        Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Mersin'deki kabri başında anıldı
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        Rize'de 2018'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Mersin'deki mezarı başında anma programı düzenlendi.

        Mersin Emniyet Müdürlüğünce, Verdi'nin şehit edilişinin 5. yılında Mezitli Şehitliği'ndeki mezarında yapılan anma programına, şehidin babası Ertuğrul, annesi Nuran, eşi Leyla Verdi ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da katıldı.

        Kabre karanfil bırakılmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Öte yandan, Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde mevlit okutuldu.

        Altuğ Verdi, 11 Aralık 2018'de Rize İl Emniyet Müdürlüğü binasındaki makam odasında, polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun silahlı saldırısında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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