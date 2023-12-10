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        Yanan araca, balkondan kova ile su dökerek müdahale etti

        MERSİN'dealevalan otomobile, balkonda kova ile su dökerek müdahale etmeye çalıştı. O anlar kameraya yansırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 18:08 Güncelleme: 10.12.2023 - 18:10
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        Yanan araca, balkondan kova ile su dökerek müdahale etti
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        MERSİN'dealevalan otomobile, balkonda kova ile su dökerek müdahale etmeye çalıştı. O anlar kameraya yansırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi'nde bir binanın önüne park edilen N.E.'ye ait 33 A 4155 plakalı otomobil, birden alev aldı. Bu sırada binanın 3'üncü kat balkonundaki kişi, su dolu kova ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. O anlar kameraya yansırken, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler alevleri söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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