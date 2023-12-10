Yanan araca, balkondan kova ile su dökerek müdahale etti MERSİN'dealevalan otomobile, balkonda kova ile su dökerek müdahale etmeye çalıştı. O anlar kameraya yansırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MERSİN'dealevalan otomobile, balkonda kova ile su dökerek müdahale etmeye çalıştı. O anlar kameraya yansırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi'nde bir binanın önüne park edilen N.E.'ye ait 33 A 4155 plakalı otomobil, birden alev aldı. Bu sırada binanın 3'üncü kat balkonundaki kişi, su dolu kova ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. O anlar kameraya yansırken, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler alevleri söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.