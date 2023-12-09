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        Mersin'in yüksek kesimlerine kar yağdı

        Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 17:27 Güncelleme: 09.12.2023 - 17:27
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        Mersin'in yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Toros Mahallesi kırsalı ile 1500 rakım ve üzerindeki alanlar, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

        Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgedeki yollara uyarı levhaları koydu, Jandarma da sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        Bölgede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, hayvanlarını daha düşük rakımlı yerlere nakletmeye başladı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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