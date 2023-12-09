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        Mersin'de bir genç kadın tabancayla vurularak öldürüldü

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, bir kişi tarafından evinde tabancayla vurulan genç kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 14:10 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:10
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        Mersin'de bir genç kadın tabancayla vurularak öldürüldü
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        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, bir kişi tarafından evinde tabancayla vurulan genç kadın hayatını kaybetti.

        Kiremithane Mahallesi'nde yaşayan İrem Sağlam'ın (24) evine giden M.T.A. burada henüz belirlenemeyen sebeple genç kadına tabancayla ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sağlam'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan şüpheli M.T.A'yı yakalamak için polislerce çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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