Mersin'de bir genç kadın tabancayla vurularak öldürüldü Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, bir kişi tarafından evinde tabancayla vurulan genç kadın hayatını kaybetti.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, bir kişi tarafından evinde tabancayla vurulan genç kadın hayatını kaybetti.

Kiremithane Mahallesi'nde yaşayan İrem Sağlam'ın (24) evine giden M.T.A. burada henüz belirlenemeyen sebeple genç kadına tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlam'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli M.T.A'yı yakalamak için polislerce çalışma başlatıldı.