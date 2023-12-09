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        Polisevi saldırısının sanıklarına 2´şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 227´şer yıl hapis talebi

        MERSİN'deTece Polisevi'ne yönelik terör saldırısıyla ilgili 2'si firari, 8'i tutuksuz 10 sanığın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, tüm sanıklar için 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 227'şer yıla kadar hapis cezası talep etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 14:08 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:10
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        Polisevi saldırısının sanıklarına 2´şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 227´şer yıl hapis talebi
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        MERSİN'deTece Polisevi'ne yönelik terör saldırısıyla ilgili 2'si firari, 8'i tutuksuz 10 sanığın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, tüm sanıklar için 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 227'şer yıla kadar hapis cezası talep etti.

        Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine geçen yıl 26 Eylül'de, saat 23.00 sıralarında PKK'lı kadın teröristler Dilara Ürper ve Emel Feremez tarafından saldırı düzenledi. Teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada polis memuru Sedat Gezer, teröristlerden 1'ini vurup yaraladı. 1'i yaralı 2 terörist, sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu, meslektaşı Abdulkadir Öztürk ile 1 sivil yaralandı.

        Olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Kadın teröristlerin paramotorla geldikleri Tarsus ilçesindeki arazinin yakınında bekçilik yapan tutuklu sanıklar Sait Demir ve teröristleri ilçeden kent merkezine aracıyla götüren Abdulgalip Gök ile olayla bağlantıları saptanan tutuksuz Zeki Önen, Mazlum Karaboğa, Mazlum Dolaşır, Kahraman Bağış ve Ahmet Erdoğan ile Fatih Süle ve firari sanıklar Dilşah Ercan ile Ahmet Ahmo hakkında hazırlanan 66 sayfalık iddianame, Mersin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        İddianamede, teröristlerin polisevi yakınındaki çöp konteynerine bıraktığı patlayıcı düzenekte parmak izi tespit edilen PKK'lı terörist Dilşah Ercan ile paramotorda parmak izi saptanan ve teröristleri saldırıya hazırladığı belirlenen Ahmet Ahmo ile Sait Demir ve Abdulgalip Gök hakkında 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma', 'Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye 7 kez teşebbüs', 'Kişiyi tasarlayarak öldürmeye 3 kez teşebbüs' ve 'Mala ve kamu malına zarar verme' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 227'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer sanıklar için 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme' ve 'Mala ve kamu malına zarar verme' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 207'şer yıla kadar hapsi talep edildi.

        MÜTALAA VERİLDİ

        Mersin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Sait Demir, Abdulgalip Gök, Zeki Önen, Mazlum Karaboğa, Mazlum Dolaşır, Kahraman Bağış, Ahmet Erdoğan ve Fatih Süle ve taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaasında, tüm sanıklar için 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 227'şer yıla kadar hapis cezası talep etti. Ayrıca firari sanıklar PKK'lı terörist Dilşah Ercan ile Ahmet Ahmo'nun dosyasının ayrılması talebinde bulundu.

        ŞEHİT EŞİ SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

        Saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in eşi Medine Gezer, mütalaaya katıldığını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Söz verilen sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddetti ve mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Duruşma karar için ertelendi. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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