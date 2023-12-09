AK Parti Mersin Milletvekili Nebati, partisinin Tarsus İlçe Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, partisinin Tarsus İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

Nebati, ziyarette İlçe Başkanı İlker Uyar, yönetim kurulu üyeleri ile partililer tarafından karşılandı.

Burada konuşan Nebati, yerel seçimlere sıkı bir şekilde hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

İlçe Başkanı Uyar ve yönetim kurulu üyelerine başarı dileyen Nebati, "Şu anda Tarsus'ta 28 bin üyemiz var. Bu sayıyı da bize oy veren seçmenlerimizin sayısını da arttırmamız gerekiyor. Mersin'de büyükşehir başta olmak üzere 13 ilçede de MHP ile birlikte oluşturduğumuz Cumhur İttifakı olarak seçimleri kazanıp, AK Parti belediyeciliğiyle milletimize hizmet vereceğiz." ifadesini kullandı.

Ziyarette, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ile partililer eşlik etti.