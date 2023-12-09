Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        AK Parti Mersin Milletvekili Nebati, partisinin Tarsus İlçe Başkanlığını ziyaret etti

        AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, partisinin Tarsus İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 16:06 Güncelleme: 09.12.2023 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Mersin Milletvekili Nebati, partisinin Tarsus İlçe Başkanlığını ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, partisinin Tarsus İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

        Nebati, ziyarette İlçe Başkanı İlker Uyar, yönetim kurulu üyeleri ile partililer tarafından karşılandı.

        Burada konuşan Nebati, yerel seçimlere sıkı bir şekilde hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

        İlçe Başkanı Uyar ve yönetim kurulu üyelerine başarı dileyen Nebati, "Şu anda Tarsus'ta 28 bin üyemiz var. Bu sayıyı da bize oy veren seçmenlerimizin sayısını da arttırmamız gerekiyor. Mersin'de büyükşehir başta olmak üzere 13 ilçede de MHP ile birlikte oluşturduğumuz Cumhur İttifakı olarak seçimleri kazanıp, AK Parti belediyeciliğiyle milletimize hizmet vereceğiz." ifadesini kullandı.

        Ziyarette, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ile partililer eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Korku filmi gibi... O an kamerada! Karayolunda heyelan!
        Korku filmi gibi... O an kamerada! Karayolunda heyelan!
        Djiku ve Colley derbide oynayacak mı?
        Djiku ve Colley derbide oynayacak mı?
        "97 vatandaşımız kurtarıldı!" AFAD'dan 33 kent için kritik uyarı!
        "97 vatandaşımız kurtarıldı!" AFAD'dan 33 kent için kritik uyarı!
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Otomobilde 2 genç vardı! Öldüren manevra!
        Otomobilde 2 genç vardı! Öldüren manevra!
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Mersin'de bir genç kadın tabancayla vurularak öldürüldü
        Mersin'de bir genç kadın tabancayla vurularak öldürüldü
        Polisevi saldırısının sanıklarına 2´şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 227´...
        Polisevi saldırısının sanıklarına 2´şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 227´...
        Erkek arkadaşının başından vurduğu İrem, hayatını kaybetti
        Erkek arkadaşının başından vurduğu İrem, hayatını kaybetti
        YÖK Başkanı Erol Özvar, MEÜ Senato Toplantısına katıldı
        YÖK Başkanı Erol Özvar, MEÜ Senato Toplantısına katıldı
        Hatayspor, yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak
        Hatayspor, yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak
        Mersin'de sit alanı içerisindeki evin duvarı yağış nedeniyle çöktü
        Mersin'de sit alanı içerisindeki evin duvarı yağış nedeniyle çöktü