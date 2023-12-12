Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Mersin'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
Mersin'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler 4 şüphelinin, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu kişileri telefonla arayarak suça karıştıkları yönünde tehdit ettiklerini ve bu durumdan kurtulmalarını sağlayacakları yalanıyla hesaplarına para istediklerini belirlendi.
Teknik takibin ardından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında mağdurları polis ve savcı olduklarına inandırmak amacıyla hazırladıkları dokümanlar, 5 cep telefonu, banka kartı ve bir müştekiye ait saat ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin, bu yöntemle yaklaşık 7 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlendi.
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