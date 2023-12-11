İSTANBUL - (ek bilgiyle) SABIKALI KAPKAÇÇI CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, ŞİŞLİ VE BEYOĞLU´NDA 9 KAPKAÇ YAPTI

İSTANBULDHA- Şişli ve Beyoğlu'nda 4 günde 9 ayrı kapkaç yapan şüpheli yakalandı. Şüphelinin aynı suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden izin alarak çıktığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli ve Beyoğlu'nda 3 - 7 Aralık tarihleri arasında 9 ayrı kapkaçla ilgili çalışma başlattı.

Motosikletli şüphelinin yakalanması için 53 farklı kamera görüntüsü incelendi. Şüphelinin 10 kilometre içinde 9 kapkaç yaptığı tespit edildi. Ekipler, Fatih'te plakasız motosikleti park eden şüphelinin yüzünün kapüşonunu düzeltirken kameraya yansıması üzerine kimliğini belirledi. Şüphelinin 22 yaşındaki Emirhan Çankaya olduğu belirlendi. Takip edilen Emirhan Çankaya, Şişli´de yeni bir kapkaç gerçekleştireceği sırada suçüstü yakaladı. 27 suç kaydının olduğu ve kapkaç suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 30 Kasım´da izin alarak çıktığı belirlenen Emirhan Çankaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kapkaç anları

-Şüphelinin yakalanması

DHA-Gündem - Türkiye-Mersin -

2023-12-11 12:50:25