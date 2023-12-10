ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:ServetTazegül

Hakemler: Çağlar Özkan, Burak Erkan, Mustafa Çeltiker

İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat 3, Palenikova 13, Cave 24, Davis 9, Robinson 13, Büşra Akgün 9, Işılay Eğin 2, Merve Uygül Bostancı 5

Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 10, Thomas 18, Pelin Derya Bilgiç 9, Cannon 20, Coates 8, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Gamze Takmaz, İlayda Güner 3

1. Periyot: 28-17

Devre: 50-35

3. Periyot: 62-56

Beş faulle çıkanlar: 39.43 Kübra Erat (İlkem Yapı Tarsusspor)

MERSİN

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