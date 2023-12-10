Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 17:30 Güncelleme: 10.12.2023 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Çağlar Özkan, Burak Erkan, Mustafa Çeltiker

        İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat 3, Palenikova 13, Cave 24, Davis 9, Robinson 13, Büşra Akgün 9, Işılay Eğin 2, Merve Uygül Bostancı 5

        Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 10, Thomas 18, Pelin Derya Bilgiç 9, Cannon 20, Coates 8, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Gamze Takmaz, İlayda Güner 3

        1. Periyot: 28-17

        Devre: 50-35

        3. Periyot: 62-56

        Beş faulle çıkanlar: 39.43 Kübra Erat (İlkem Yapı Tarsusspor)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "3 transfer yapılmazsa..."
        "3 transfer yapılmazsa..."
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"

        Benzer Haberler

        5. Uluslararası Mersin Maratonu
        5. Uluslararası Mersin Maratonu
        5. Uluslararası Mersin Maratonu başladı
        5. Uluslararası Mersin Maratonu başladı
        Mersin'in yüksek kesimlerine kar yağdı
        Mersin'in yüksek kesimlerine kar yağdı
        Mersin'de yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Mersin'de yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Mersin'de sağlık çalışanlarından Gazze için "sessiz yürüyüş"
        Mersin'de sağlık çalışanlarından Gazze için "sessiz yürüyüş"
        AK Parti Mersin Milletvekili Nebati, partisinin Tarsus İlçe Başkanlığını zi...
        AK Parti Mersin Milletvekili Nebati, partisinin Tarsus İlçe Başkanlığını zi...