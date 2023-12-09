Mersin'de yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tozlu Mahallesi'nde Bekir G. idaresindeki 33 VS 208 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü.

Şoför ile araçta bulunan ismi henüz öğrenilemeyen yolcu yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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