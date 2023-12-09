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        Mersin'de yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 17:25 Güncelleme: 09.12.2023 - 17:47
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        Mersin'de yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Tozlu Mahallesi'nde Bekir G. idaresindeki 33 VS 208 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü.

        Şoför ile araçta bulunan ismi henüz öğrenilemeyen yolcu yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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