Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Tarsus ilçesinde uyuşturucu satıcılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1014 gram metamfetamin ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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