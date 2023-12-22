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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 10:35 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:50
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, Tarsus ilçesinde uyuşturucu satıcılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1014 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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