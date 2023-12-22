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        Uluslararası 'uyuşturucu baronu' Mersin´de yakalandı

        MERSİN´de uluslararası uyuşturucu ticareti şüphelisi Zafer Ramadan operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 09:55 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:00
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        Uluslararası 'uyuşturucu baronu' Mersin´de yakalandı
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        MERSİN´de uluslararası uyuşturucu ticareti şüphelisi Zafer Ramadan operasyonla yakalandı.

        Mersin MİT Bölge Başkanlığı ve Mersin İstihbarat Şube Müdürlüğü´nün uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı ortak teknik ve fiziki çalışmasında, G-42 koduyla aranan uluslararası uyuşturucu ticareti şüphelisi Zafer Ramadan´ın kentte olduğu tespit edildi. Hazırlıklarını tamamlayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki adrese özel harekat polisi ve dron destekli operasyon düzenledi. Operasyonla yakalanan Ramadan, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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