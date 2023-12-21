Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de "Her Ay 1 Branş Projesi"nin kapanış programı yapıldı

        Mersin İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce başlatılan "Her Ay 1 Branş Projesi"nin kapanış etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 17:12 Güncelleme: 21.12.2023 - 17:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de "Her Ay 1 Branş Projesi"nin kapanış programı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce başlatılan "Her Ay 1 Branş Projesi"nin kapanış etkinliği düzenlendi.

        Müdürlüğün açıklamasına göre, Valilik himayesinde hayata geçirilen projenin kapanış programı, Yenişehir ilçesindeki bir eğlence merkezinde yapıldı.

        Etkinliğe katılan engelli çocuklar, çeşitli oyunlar oynadı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir, proje kapsamında bu yıl 35 bin kişiye ulaştıklarını belirtti.

        Sporu teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydeden Demir, "Spor branşlarını okul, tesis, alışveriş merkezi, öğrenci yurdu ve halka açık alanlarda düzenlediğimiz etkinliklerle tanıttık." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        ABD'de mahkemeden Jeffrey Epstein kararı
        ABD'de mahkemeden Jeffrey Epstein kararı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Kalbi duran bebek, jandarmanın müdahalesiyle hayata döndü
        Kalbi duran bebek, jandarmanın müdahalesiyle hayata döndü
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Rezervlerde yeni rekor
        Rezervlerde yeni rekor
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Otomobilde kadına dayak!
        Otomobilde kadına dayak!
        Kırmızı kart kaosu!
        Kırmızı kart kaosu!
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Dev teklif yolda!
        Dev teklif yolda!
        Göçmen kuşlar İstanbul'a dönmeden tamamlanacak
        Göçmen kuşlar İstanbul'a dönmeden tamamlanacak
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"

        Benzer Haberler

        Otomobil, aydınlatma direğine çarptı; 1'i ağır 2 yaralı
        Otomobil, aydınlatma direğine çarptı; 1'i ağır 2 yaralı
        Mersin'de tescilli Lamas limonunda hasat başladı
        Mersin'de tescilli Lamas limonunda hasat başladı
        Milli satranççı Ediz Gürel, "Büyük Usta" ünvanını Özbekistan'da kazanmak is...
        Milli satranççı Ediz Gürel, "Büyük Usta" ünvanını Özbekistan'da kazanmak is...
        Mersin'de baraj gölüne düşen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
        Mersin'de baraj gölüne düşen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
        ÇBK Mersin - Villeneuve: 54-70
        ÇBK Mersin - Villeneuve: 54-70
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi