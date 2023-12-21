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        Mersin´de lise öğrencisi, okulun penceresinden atlayarak intihar etti

        MERSİN´de arkadaşlarıyla kavga eden lise öğrencisi okulun penceresinden atlayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 22:07 Güncelleme: 21.12.2023 - 22:07
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        Mersin´de lise öğrencisi, okulun penceresinden atlayarak intihar etti
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        MERSİN´de arkadaşlarıyla kavga eden lise öğrencisi okulun penceresinden atlayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Olay, bugün saat 12.00 sıralarında merkez Toroslar ilçesindeki Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10´uncu sınıf öğrencisi A.B., 3 arkadaşıyla kavga ettikten sonra velisi okula çağrıldı. Veli ve okul müdürünün görüşmesi sırasında A.B., 3´üncü katta bulunan sınıf penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Okul idaresinin ihbarı üzerinde bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mersin Şehir Hastanesine götürülen A.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

        MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Toroslar ilçemizde bulunan Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10/B sınıfında okumakta olan A.B. isimli öğrencimizin 21.12.2023 tarihinde okulda üç arkadaşı ile kavga etmesi üzerine okul yönetimi tarafından öğrencinin velisi konu hakkında bilgi verilmek üzere okula çağırılmış, okul müdürü ile velinin görüşme yaptığı saat:12:00 sularında, A.B. isimli öğrencimiz 3.katta bulunan 10/B sınıfının penceresinden atlamıştır. Olayın fark edilmesi üzerine okul idaresi tarafından ivedilikle ambulans çağırılmış, emniyet güçlerine haber verilmiştir. Ambulansla Mersin Şehir Hastanesine götürülen öğrencimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Yaşanan bu elim olay ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.  

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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