Mersin'de tescilli Lamas limonunda hasat başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde hasadına başlanan coğrafi işaret tescilli Lamas limonu, dalında kilogramı 5 liradan alıcı buldu.

Narenciye üretimiyle öne çıkan ilçede, yaklaşık 55 bin dekarda yetiştirilen limonun hasadı başladı.

Sabah erken saatlerde bahçelere giden işçiler, topladıkları ürünleri sandıklara yerleştirdi.

Kilogramı 5 liradan satılan Lamas limonları, kamyonetlerle soğuk hava depolarına taşındı.

Üretici Erdoğan Yaşar, gazetecilere, hasadın nisana kadar süreceğini söyledi.

Lamas limonunun, uzun raf ömrüne sahip olduğunu dile getiren Yaşar, "Ürünleri yurt içine pazarlamanın yanı sıra Rusya, Romanya, Ukrayna, Azerbaycan, Ermenistan ve Bulgaristan gibi birçok ülkeye ihraç ediyoruz." dedi.

Yaşar, ürün fiyatının artmasını beklediklerini belirterek, "Devletimizin ihracatta ton başına verdiği 1000 liralık teşvik, piyasaya canlılık getirdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile Tarım ve Orman Bakanlığı'mızdan teşvikin 2 bin liraya çıkarılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

İşçilerden Gülsüm Güngör de hasatta genelde kadınların çalıştığını ifade etti.