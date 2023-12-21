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        Mersin'de tescilli Lamas limonunda hasat başladı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde hasadına başlanan coğrafi işaret tescilli Lamas limonu, dalında kilogramı 5 liradan alıcı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 11:54 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:20
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        Mersin'de tescilli Lamas limonunda hasat başladı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde hasadına başlanan coğrafi işaret tescilli Lamas limonu, dalında kilogramı 5 liradan alıcı buldu.

        Narenciye üretimiyle öne çıkan ilçede, yaklaşık 55 bin dekarda yetiştirilen limonun hasadı başladı.

        Sabah erken saatlerde bahçelere giden işçiler, topladıkları ürünleri sandıklara yerleştirdi.

        Kilogramı 5 liradan satılan Lamas limonları, kamyonetlerle soğuk hava depolarına taşındı.

        Üretici Erdoğan Yaşar, gazetecilere, hasadın nisana kadar süreceğini söyledi.

        Lamas limonunun, uzun raf ömrüne sahip olduğunu dile getiren Yaşar, "Ürünleri yurt içine pazarlamanın yanı sıra Rusya, Romanya, Ukrayna, Azerbaycan, Ermenistan ve Bulgaristan gibi birçok ülkeye ihraç ediyoruz." dedi.

        Yaşar, ürün fiyatının artmasını beklediklerini belirterek, "Devletimizin ihracatta ton başına verdiği 1000 liralık teşvik, piyasaya canlılık getirdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile Tarım ve Orman Bakanlığı'mızdan teşvikin 2 bin liraya çıkarılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

        İşçilerden Gülsüm Güngör de hasatta genelde kadınların çalıştığını ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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