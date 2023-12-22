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        Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticareti yapan Zafer Ramadan yakalandı

        Mersin'de düzenlenen operasyonla G-42 koduyla aranan ve uluslararası uyuşturucu ticareti yapan Zafer Ramadan gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 08:54 Güncelleme: 22.12.2023 - 09:01
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        Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticareti yapan Zafer Ramadan yakalandı
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        Mersin'de düzenlenen operasyonla G-42 koduyla aranan ve uluslararası uyuşturucu ticareti yapan Zafer Ramadan gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin MİT Bölge Başkanlığı ve Mersin İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik teknik ve fiziki çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde özel harekat polislerinin katılımıyla bir adrese dron destekli operasyon düzenledi.

        Operasyonda, G-42 koduyla aranan Zafer Ramadan gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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