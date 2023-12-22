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        Fitzgerald'ın klasikleşmiş eseri "Muhteşem Gatsby" baleyle sahneye taşınıyor

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), romantik gerilim türündeki dünya klasiği "Muhteşem Gatsby" romanından uyarlanan balenin prömiyerini yarın sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 10:26 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:26
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        Fitzgerald'ın klasikleşmiş eseri "Muhteşem Gatsby" baleyle sahneye taşınıyor
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), romantik gerilim türündeki dünya klasiği "Muhteşem Gatsby" romanından uyarlanan balenin prömiyerini yarın sanatseverlerle buluşturacak.

        MDOB tarafından İrlanda asıllı ABD'li yazar Francis Scott Key Fitzgerald'ın baş yapıtı eserinden uyarlanan balenin hazırlıkları sürüyor.

        Mersin Kültür Merkezi'nde prova çalışmalarının gerçekleştirildiği bale, yarın saat 20.00'de aynı sahnede prömiyer yapacak.

        İki perdelik bale formatıyla ilk kez sahnelenecek "Muhteşem Gatsby" eserinin koreografisi ve librettosunu Volkan Ersoy ve Armağan Davran üstelenecek.

        Orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orhan Haşimov'un yapacağı balenin dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Nursun Ünlü, ışık tasarımını Tarı Deniz ve video-projeksiyon tasarımını Umut Sinan Özdemir yürütecek.

        - Kapalı gişe sahnelenecek

        Eserin koreograflarından Volkan Ersoy, AA muhabirine, eserin Türkiye'de ilk kez sahneye taşınacağını söyledi.

        Bale uyarlamasının sanatsal altyapı hazırlıklarının yaklaşık 1,5 yıl sürdüğünü aktaran Ersoy, "George Gershwin'in harika caz altyapılı müziklerinin üzerine Fitzgerald'ın ünlü romanını birleştirdik. Muhteşem Gatsby, çok nefis bir kolajla sahnede olacak. Eserin, kostümleri ve dekorlarıyla izleyenlere çok keyifli dakikalar yaşatacağına inanıyoruz. Mersinli sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Biletlerimiz hemen tükendi. Sezon içerisinde bu çok keyifli eseri sanatseverlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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