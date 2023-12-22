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        Mersin'de silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 10:24 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:24
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        Mersin'de silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, Tarsus ilçesinde silah satmak için müşteri arayan 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Operasyonda, 10 tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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