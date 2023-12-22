Mersin'de silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Tarsus ilçesinde silah satmak için müşteri arayan 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonda, 10 tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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