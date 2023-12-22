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        Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

        Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında konser düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 12:30 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:30
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        Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
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        Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında konser düzenlendi.

        Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin (MDOB) sahne aldığı konser, Tarsus Müzesi'nde gerçekleşti.

        Klasik müziklerin seslendirildiği konser sonunda sanatçılara çiçek verildi.

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