Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında konser düzenlendi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin (MDOB) sahne aldığı konser, Tarsus Müzesi'nde gerçekleşti.

Klasik müziklerin seslendirildiği konser sonunda sanatçılara çiçek verildi.

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