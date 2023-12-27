Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Program kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar Aznakay Parkı'ndan Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Tarsus Kaymakamı Kadir Serter Otcu, burada Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.

Törenin ardından Adana Filatelistler Derneği tarafından "Atatürk ve Cumhuriyet" temalı pul sergisinin açılışı yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.