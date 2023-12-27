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        Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

        Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 15:44 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:44
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        Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
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        Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Program kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar Aznakay Parkı'ndan Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

        Tarsus Kaymakamı Kadir Serter Otcu, burada Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.

        Törenin ardından Adana Filatelistler Derneği tarafından "Atatürk ve Cumhuriyet" temalı pul sergisinin açılışı yapıldı.

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