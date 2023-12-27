AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever'den yeni yıl mesajı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Sever, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sever, mesajında, zorlu zamanlardan geçilen 2023'ün son günlerini yaşadıklarını belirtti.

Milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarına destek verdiğini seçimlerde gösterdiğini aktaran Sever, "Bu karar, milletimizin dirlik düzene, birlik beraberliğe, güven istikrara ve hizmet siyasetine verdiği önemin, memleketimizin istikbaline ilişkin faziletli öngörüsünün 'güçlü, büyük ve tam bağımsız Türkiye' hedefine bağlılığının en iyi örneğini bir kez daha ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Sever, bu sene Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladıklarını, yeni yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağına inandıklarını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Sever, "Yakın tarihimizin en büyük doğal afeti olarak nitelendirilen bu depremler, bir yandan her birimizin yüreğinde derin yaralar açarken diğer yandan da milletçe dayanışma duygumuzun ne derece sarsılmaz olduğunu ve devletimizin yaraları ne denli hızla saracak kabiliyet ve kapasiteye ulaştığını göstermiştir. Devletimiz zor zamanlar geçiren ve deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın her zaman yanında oldu, olmaya devam edecek ve yaraları saracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sever, dünyanın, 2023'ü İsrail-Filistin çatışmasıyla hatırlayacağını belirtti.

- "Mersin'imize ve ülkemize her şeyin en hayırlısını diliyorum"

Yeni yılda yerel seçimlerin yapılacağını hatırlatan Sever, şunları kaydetti:

"2024'te ilk vazifemiz, Türkiye'mizi dünyanın önde gelen ülkeleri arasına yükselten dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığındaki AK Parti'mizin yerel seçimlerde aday göstereceği kadroların seçimi kazanmasına destek vermek olacaktır. Geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle AK Parti'mizin milletimize hizmet davasının bir neferi olarak Merkez Karar ve MKYK olarak görev ve sorumluluk aldım. Hiçbir zaman bağımı koparmadığım Mersin ile hemşerilerimle bu kez AK Parti MKYK Üyesi olarak tekrar buluşmak, kucaklaşmak nasip oldu. Bu süreçteki sıcak ilgi ve desteğinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Sizleri yanımızda görmek, birlikte çalışmak şahsım ve partimiz için büyük bir güç ve memnuniyet kaynağı olacaktır. Hem yeni yılda hem de her daim Mersin'imize ve tüm ülkemize her şeyin en iyisini, en hayırlısını diliyorum. 2024'ün Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, mazlum coğrafyalarda akan kanın son bulduğu yeni bir dünyaya kapı aralamasını Allah'tan niyaz ederim."