Mersin Devlet Opera ve Balesi "Yeni Yıl Konseri" verecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Yeni Yıl Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

​​​​​​​MDOB'un açıklamasına göre, 29 Aralık saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserde Dilek Sert Erdoğan sahne alacak.

Orkestra şefliğini Rustam Rahmedov'un yapacağı konserde sanatçıya saksafonda Serkan Altınok, bas gitarda Umut Oymak, davulda Atalay Altınok eşlik edecek.

Konzertmeisterliğini Kutay Alpay'ın üstleneceği etkinlikte, caz şarkıları icra edilecek.​​​​​​​

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