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        Mersin'de fotokapana vaşak yakalandı

        MERSİN´in Bozyazı ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak fotokapanla görüntülendi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 19:51 Güncelleme: 26.12.2023 - 19:55
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        Mersin'de fotokapana vaşak yakalandı
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        MERSİN´in Bozyazı ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak fotokapanla görüntülendi. 

        Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlar, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir vaşağı kaydetmeyi başardı. Kozağacı Şefliği bölgesindeki ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlardan biri, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşağı görüntüledi.

        Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğümüze bağlı Kozağacı Şefliği'nde nesli tükenmekte olan ve koruma altındaki türler arasında yer alan vaşak, fotokapanımıza yakalandı" denildi. 

        Vaşak, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından koruma altında tutulan nadir türlerden biri olarak biliniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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