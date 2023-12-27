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        ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ile anlaştı

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin'de başantrenörlüğe Ceyhun Yıldızoğlu getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 12:02 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:02
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        ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ile anlaştı
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin'de başantrenörlüğe Ceyhun Yıldızoğlu getirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Olcay Orak'ın ardından boşalan başantrenör görevi için Ceyhun Yıldızoğlu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Organizasyonumuz, antrenörlük görevi için daha önceden de kulübümüzde görev yapan Ceyhun Yıldızoğlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Kendisine 'evine tekrar hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, Süper Lig'in 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Mersin ekibini çalıştırmıştı.

        ÇBK Mersin, 20 Ekim'de İspanyol başantrenör Roberto Iniguez'den boşalan koltuğa 22 Ekim'de Olcay Orak'ı getirmiş, Orak ile 24 Aralık'ta karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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