        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Giriş: 28.02.2026 - 21:41
        Tarsus'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğünce iftar programına düzenlendi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğünce iftar programı gerçekleştirildi.

        Tarsus Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programa, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, Adana Vakıflar Bölge Müdür Vekili Sema Tufan Küçükduran, Tarsus İlçe Müftüsü Murat Akçay ve vatandaşlar katıldı.

