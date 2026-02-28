Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Kiss Me Kate" müzikal tiyatrosunun prömiyerini yaptı

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Kiss Me Kate" müzikal tiyatrosunu sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 23:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Kiss Me Kate" müzikal tiyatrosunun prömiyerini yaptı

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Kiss Me Kate" müzikal tiyatrosunu sanatseverlerle buluşturdu.

        İki perdelik müzikal tiyatronun Mersin Kültür Merkezi’ndeki prömiyerinde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Vekili Barış Salcan da izleyiciler arasında yer aldı.

        Orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orhan Hashımov, rejisini de Bora Severcan'ın üstlendiği eserin koro şefliğini Oksana Ignatenko Böllü, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Özlem Topuz, koreografisini Özgür Adam İnanç, ışık tasarımını ise Dursun Tarı Deniz yaptı.

        Sanatçılar Hakan Aysev, Volkan Severcan, Sibel Nazlı Alptekin, Ferda Yetişer, Dilara Yanar, Sezgin Hamızoğlu, Hüsamettin Özçelik, Ayşe Pınar Balay, Serin Saybaşılı, Mehmet Erkoç, Bilal Doğan, Kerem Yaman, Ziya Büyükarslan, Ragıp Ufuk Kasar, Hakan Yıldız, Erhan Kaya, Alp Akça, Talat Tolga Erden, Ercüment Şirin ve Levent Yetkin'in dönüşümlü olarak sahneye çıktığı eserde, MDOB orkestrası ve bale sanatçıları da görev aldı.

        İlk kez seyirciyle buluşturulan eser, 3 Mart ve 5 Mart'ta yeniden gösterime sunulacak.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İddia: Ali Hamaney hayatını kaybetti
        İddia: Ali Hamaney hayatını kaybetti
        Trump: İran'ın anlaşmak için gerçek bir isteği yok
        Trump: İran'ın anlaşmak için gerçek bir isteği yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor
        Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor
        Galatasaray hata yapmadı!
        Galatasaray hata yapmadı!
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        G.Saray, ligde iç sahada kaybetmiyor!
        G.Saray, ligde iç sahada kaybetmiyor!
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Kara Kartal seriye bağladı!

        Benzer Haberler

        Mersin'de "Ramazan Şenlikleri" devam ediyor
        Mersin'de "Ramazan Şenlikleri" devam ediyor
        Tarsus'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğünce iftar programına düzenlendi
        Tarsus'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğünce iftar programına düzenlendi
        Mersin'de iş yerinin duvarına çarpan otomobil alev aldı: 1 yaralı
        Mersin'de iş yerinin duvarına çarpan otomobil alev aldı: 1 yaralı
        Takla atıp, alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Takla atıp, alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Mersin Akdeniz'de sağanaktan etkilenen alanlarda belediye ekipleri çalışmal...
        Mersin Akdeniz'de sağanaktan etkilenen alanlarda belediye ekipleri çalışmal...
        Mersin'de yağıştan etkilenen bölgelerde onarım çalışması sürüyor
        Mersin'de yağıştan etkilenen bölgelerde onarım çalışması sürüyor