Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de "Ramazan Şenlikleri" devam ediyor

        Mersin'de Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Ramazan Şenlikleri" kapsamında vatandaşlar iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 22:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de "Ramazan Şenlikleri" devam ediyor

        Mersin’de Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Ramazan Şenlikleri" kapsamında vatandaşlar iftar programında bir araya geldi.

        Özgecan Aslan Meydanı'nda düzenlenen şenliklere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vatandaşlarla iftar yaptı.

        Seçer, burada, vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bir arada olmak, sofrayı paylaşmak, kavuşmak, kaynaşmak, dertlerimizi, mutluluğumuzu paylaşmak hepimizi iyi hissettiriyor. Zaten ramazanın en güzel örneklerinden bir tanesi de bu. İnsanları bir araya getirmesi, paylaştırması, var olanın yok olana, yoksul olana katkı sunmasıdır." diye konuştu.

        İftarın ardından dua edilen şenlikler kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Şenliklerde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu da sahne aldı.

        Koro üyeleri, konserde şarkı, türkü ve marşlar seslendirdi.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Şenlikleri, kent merkezi ve ilçelerde farklı noktalarda devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'ın anlaşmak için gerçek bir isteği yok
        Trump: İran'ın anlaşmak için gerçek bir isteği yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor
        Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor
        Galatasaray hata yapmadı!
        Galatasaray hata yapmadı!
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        Tarsus'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğünce iftar programına düzenlendi
        Tarsus'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğünce iftar programına düzenlendi
        Mersin'de iş yerinin duvarına çarpan otomobil alev aldı: 1 yaralı
        Mersin'de iş yerinin duvarına çarpan otomobil alev aldı: 1 yaralı
        Takla atıp, alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Takla atıp, alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Mersin Akdeniz'de sağanaktan etkilenen alanlarda belediye ekipleri çalışmal...
        Mersin Akdeniz'de sağanaktan etkilenen alanlarda belediye ekipleri çalışmal...
        Mersin'de yağıştan etkilenen bölgelerde onarım çalışması sürüyor
        Mersin'de yağıştan etkilenen bölgelerde onarım çalışması sürüyor
        Mersin'de öğrencilere ilham veren söyleşi
        Mersin'de öğrencilere ilham veren söyleşi