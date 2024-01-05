Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de motosikletin çarptığı bisikletli öldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 23:12 Güncelleme: 05.01.2024 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de motosikletin çarptığı bisikletli öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

        Mantaş Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, bisikletli Rıdvan Karayusufoğlu'na (63) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Karayusufoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Mersin'de 100 bin makaron ele geçirildi
        Mersin'de 100 bin makaron ele geçirildi
        Mersin'de inşaatları tamamlanan gençlik merkezleri için protokol imzalandı
        Mersin'de inşaatları tamamlanan gençlik merkezleri için protokol imzalandı
        Mersin'de, Erdemli Ömer Seyfettin Kitap ve Edebiyat Günleri başladı
        Mersin'de, Erdemli Ömer Seyfettin Kitap ve Edebiyat Günleri başladı
        Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        MEÜ'de KKKA hastalığına neden olan spesifik genler araştırılacak
        MEÜ'de KKKA hastalığına neden olan spesifik genler araştırılacak
        "Akkuyu, Türk iş dünyası için referans ve hazırlık fırsatı oldu"
        "Akkuyu, Türk iş dünyası için referans ve hazırlık fırsatı oldu"