Mersin'de motosikletin çarptığı bisikletli öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

Mantaş Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, bisikletli Rıdvan Karayusufoğlu'na (63) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karayusufoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.