Mersin'de, Erdemli Ömer Seyfettin Kitap ve Edebiyat Günleri başladı Erdemli Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Erdemli Ömer Seyfettin Kitap ve Edebiyat Günleri başladı.

Erdemli Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Erdemli Ömer Seyfettin Kitap ve Edebiyat Günleri başladı.

Kitap ve edebiyat günlerinin açılışı Erdemli Belediyesi Kongre Merkezi'nde, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, açılışta, kitap ve edebiyat günlerinin gençlerin gelişimine katkı sağladığını belirterek, bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini aktardı.

İmza günleri, söyleşilerin de gerçekleştirileceği "Erdemli Ömer Seyfettin 2. Kitap ve Edebiyat Günleri" 14 Ocak'ta sona erecek.