Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de inşaatları tamamlanan gençlik merkezleri için protokol imzalandı

        Mersin'de inşaatları tamamlanan 5 gençlik merkezi ve bir engelsiz yaşam merkezinin donanım işleri için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 17:18 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de inşaatları tamamlanan gençlik merkezleri için protokol imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de inşaatları tamamlanan 5 gençlik merkezi ve bir engelsiz yaşam merkezinin donanım işleri için protokol imzalandı.

        Akdeniz, Yenişehir, Toroslar, Silifke, Tarsus ilçelerindeki inşaatları biten gençlik merkezleri ile Mezitli ilçesindeki engelsiz yaşam merkezi için Valilik himayelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü yapıldı.

        Protokol kapsamında Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 80 öğrenci merkezlerin donanım işlerini yapacak.

        Vali Ali Hamza Pehlivan, imza töreninde, kentte kurumların koordinasyon içerisinde çalışmaya devam ettiğini söyledi.

        Bu projede mesleki eğitimin önemini vurgulamak istediklerini belirten Pehlivan, "Mesleki lisede eğitim alan 80 öğrencimizin fiilen çalışmasıyla gençlik ve engelsiz yaşam merkezlerimizin teknik, mekanik ve mobilya donanımı gerçekleştirilecek. Merkezlerin açılışını 1-2 ay içerisinde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Yiğit protokolü imzaladı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Su yerine çamaşır suyu servis edildi! 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü
        Su yerine çamaşır suyu servis edildi! 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü
        Ali Koç Habertürk TV'ye konuk oluyor
        Ali Koç Habertürk TV'ye konuk oluyor
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        Dev kaya kara yolunu kapattı!
        Dev kaya kara yolunu kapattı!
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        İşverenin derdi nitelikli işgücü
        İşverenin derdi nitelikli işgücü
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"

        Benzer Haberler

        Mersin'de, Erdemli Ömer Seyfettin Kitap ve Edebiyat Günleri başladı
        Mersin'de, Erdemli Ömer Seyfettin Kitap ve Edebiyat Günleri başladı
        Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        MEÜ'de KKKA hastalığına neden olan spesifik genler araştırılacak
        MEÜ'de KKKA hastalığına neden olan spesifik genler araştırılacak
        "Akkuyu, Türk iş dünyası için referans ve hazırlık fırsatı oldu"
        "Akkuyu, Türk iş dünyası için referans ve hazırlık fırsatı oldu"
        Mersin'de 325 sikke ve 4 obje ele geçirildi
        Mersin'de 325 sikke ve 4 obje ele geçirildi
        Mersin'de tavuk çiftliğinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı
        Mersin'de tavuk çiftliğinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı