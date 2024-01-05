Mersin'de inşaatları tamamlanan gençlik merkezleri için protokol imzalandı Mersin'de inşaatları tamamlanan 5 gençlik merkezi ve bir engelsiz yaşam merkezinin donanım işleri için protokol imzalandı.

Mersin'de inşaatları tamamlanan 5 gençlik merkezi ve bir engelsiz yaşam merkezinin donanım işleri için protokol imzalandı.

Akdeniz, Yenişehir, Toroslar, Silifke, Tarsus ilçelerindeki inşaatları biten gençlik merkezleri ile Mezitli ilçesindeki engelsiz yaşam merkezi için Valilik himayelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü yapıldı.

Protokol kapsamında Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 80 öğrenci merkezlerin donanım işlerini yapacak.

Vali Ali Hamza Pehlivan, imza töreninde, kentte kurumların koordinasyon içerisinde çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Bu projede mesleki eğitimin önemini vurgulamak istediklerini belirten Pehlivan, "Mesleki lisede eğitim alan 80 öğrencimizin fiilen çalışmasıyla gençlik ve engelsiz yaşam merkezlerimizin teknik, mekanik ve mobilya donanımı gerçekleştirilecek. Merkezlerin açılışını 1-2 ay içerisinde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Yiğit protokolü imzaladı. ​​​​​​​