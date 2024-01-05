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        Mersin'de 100 bin makaron ele geçirildi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 19:34 Güncelleme: 05.01.2024 - 19:45
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        Mersin'de 100 bin makaron ele geçirildi
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kentte sigara kaçakçılığına yönelik çalışmalar devam etti.

        Bu kapsamda, Tarsus'ta kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli operasyonla yakalandı.

        Şüphelinin adresinde yapılan aramada 60 bini doldurulmuş 100 bin makaron, 45 kilogram tütün ve makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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