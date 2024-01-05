Mersin'de 325 sikke ve 4 obje ele geçirildi
Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 325 sikke ve 4 obje ele geçirildi.
Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 325 sikke ve 4 obje ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir kişinin ikametinde tarihi eser bulundurduğunu belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen, farklı ebatlarda, üzerinde figür ve yazıların yer aldığı 325 sikke ve 4 obje ele geçirildi.
Şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
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