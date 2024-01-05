Ayla Algan'ın vefatı ünlüleri yasa boğdu
Müzisyen ve oyuncu Ayla Algan, dün akşam saatlerinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 86 yaşında hayata veda etti. Ayla Algan'ın vefatı sonrasında pek çok ünlü isim üzüntüsünü dile getirdi
Ayla Algan, geçirdiği beyin kanaması sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölüm haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler de Ayla Algan'ın vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı.
HÜLYA KOÇYİĞİT
Bir yıldız daha kaydı bugün… Küçüklüğümden beri hayranı olduğum, bende yeri ayrı olan Ayla Algan… Ah Ayla Ablacığım… Ayla Abla, sinema ve tiyatronun duayen oyuncusu olmakla kalmayıp yüzlerce meslektaşına ışık tutmuş bir usta, sevenlerinin kalplerine o güler yüzüyle dokunabilmiş iyi bir insandı. Tüm güzellikler yitip gidiyor… Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyorum.
AJDA PEKKAN
Türk sinema, tiyatro ve müziğinin büyük emektarı, duayen Ayla Algan'ımızı kaybetmiş olmanın derin hüznünü yaşıyorum. Olağanüstü bir entelektüel idi, mekânı cennet, yolu yolculuğu ışıklarla dolsun.
FİLİZ AKIN
Ayla Algan'ımız; tiyatro ve sinema oyuncusu, eğitmen, şarkıcı, rejisör...
Bir kaç dile hakimiyetiyle Yunus Emre’yi dünyaya şiir ve şarkılarla tanıtan eşsiz bir yıldızımızı kaybetmişiz.
Instagram hesabından takip ediyor takdir ve sevgilerimi yolluyordum. İyi ki ona sevgimle dokunmuşum Şimdi yok…
MUSTAFA SANDAL
"Atatürk benim için medeniyettir" sözleriyle hafızlarımıza kazınan, değerli oyuncu Ayla Algan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim.
LALE BELKIS
Aylacığım... Çok üzgünüm...Huzur içinde uyu canım dostum..
ESER YENENLER
Duayen sanatçı, büyük usta, benim biricik Refüş anneannem Ayla Algan... Ne mutlu bana ki, daha yolun başında karşılaştım seninle... Dizlerinde yatarak çektim ilk sahnelerimi. Tavsiyelerin, gözlerin, sesin hep kulaklarımda... Yattığın yer incitmesin.
BEHZAT UYGUR
Evinin duvarında asılıydı bu fotoğraf,dayanamayıp izin alıp çekmiştim. O da veda etti, aklımda en çok da siyah beyaz yıllardan kalan, gözünden süzülen yaşlarla söylediği Fransızca şarkıyla…
SÜHA UYGUR
Hayatımıza kattığınız tüm güzellikler için sonsuz teşekkürler…
Cennet mekanınız olsun…
BERGÜZAR KOREL
Ah Ayla Ablam... Ah o kadar çok şey var ki söyleyecek... Mesleğime ilk başladığım zaman en büyük şansım, öğretmenim, arkadaşım, sırdaşımdın... Üstümde emeğin çok büyük... Çok üzgünüm çok. Allah rahmen eylesin, mekanın cennet olsun güzelim benim...
YEŞİM SALKIM
Nasıl üzgünüm anlatamam Ayder Yaylası'ndaki o keyifli anılarımız ah Ayla ablacım büyük ses, büyük değer, huzurla uyu...
ERDAL ÖZYAĞCILAR
'Ah güzel İstanbul' 1966 komedi dram Sadri Alışık - Ayla Algan. Bu benim küçük bir rol ile sinemaya ilk adım atışım. O küçük rolde bile beni sen çalıştırmıştın Ayla hocam. sana minnetim sonsuz. Nurlar içinde uyu.
SEREN FOSFOROĞLU
Oyunculuğumun başlarında yolumun kesiştiği bir usta daha aramızdan ayrıldı. Ayla Algan. Deli dolu, yürekten… Ne şanslıyım tanıdığıma ve çalıştığıma. Mekânı cennet olsun.
HAMDİ ALKAN
Sevgili Ayla Algan hocam mekanın cennet olsun... Çok üzgünüm...
MİNE TUGAY
Tiyatro eğitimi almama sebep olan büyük usta, sahne büyücüsü, saf ruh, skala bükücü, sonsuz renkli ilham kaynağım, veda etmişsin. Çok üzgünüz. Türk Tiyatrosu’na, ülkeme, gençlere kattığın bütün değerler için sonsuz teşekkürler. Başımız sağolsun.
SEBAHAT AKKİRAZ
Sevgili Ayla Algan ile çok konser paylaştık Türkiye’de Avrupa’da.. Güzel insanların hakka yürümesi yüreğimi derinden yaralıyor. Işıklarda uyu Ayla Abla.
ÇİĞDEM TUNÇ
Ne kadar güzeldiniz Ayla hanım.
Hep neşe saçardınız, perdede,sahnede bastığınız yerden ses gelirdi..
Az mı ağırladım sizi TV programlarımda..
Ah Güzel İstanbul..
Bu gece bu filmini Sadri Alışık ile birlikte, seyredelim ki ruhu gönensin..
Beklan beye kavuştunuz inşallah..
Allah'ın rahmeti üstünüzde olsun..