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        Kazaya karışan TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu; o anlar kamerada

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kız öğrenci, otomobille çarpışıp refüje çıkan TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 22:03 Güncelleme: 04.01.2024 - 22:05
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        Kazaya karışan TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu; o anlar kamerada
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        MERSİN'in Erdemli ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kız öğrenci, otomobille çarpışıp refüje çıkan TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, öğleden sonra Mersin- Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İbrahim K. yönetimindeki 33 SZ 645 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ali B. yönetimindeki 33 AHP 81 plakalı TIR ile çarpıştı. Kaza sırasında yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen bir kız öğrenci, çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan TIR´ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 3 kişi ile şok geçiren öğrenci, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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