Farah Zeynep Abdullah yeni sevgilisi Yavuz Günal ile partilerken ilk kez görüntülendi | Farah Zeynep Abdullah sevgilisi Yavuz Günal kimdir, kaç yaşında? - Magazin haberleri

Farah Zeynep Abdullah yeni sevgilisi Yavuz Günal ile partilerken ilk kez görüntülendi | Farah Zeynep Abdullah sevgilisi Yavuz Günal kimdir, kaç yaşında? - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Farah Zeynep Abdullah, Emirgan'daydı. Ünlü oyuncu, bir partiden çıkarken görüntülendi.



34 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah, BKM Mutfak’ta 'Yavuz Diye Bir Çocuk' adlı gösteriyle tanınan 36 yaşındaki komedyen sevgilisi Yavuz Günal'la birlikte ilk kez objektiflere yansıdı.