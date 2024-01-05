Farah Zeynep Abdullah yeni sevgilisiyle partiledi
Farah Zeynep Abdullah, komedyen sevgilisi Yavuz Günal ile ilk kez görüntülendi. Abdullah ile Günal, katıldıkları bir parti çıkışında el ele objektiflere yansıdı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Farah Zeynep Abdullah, Emirgan'daydı. Ünlü oyuncu, bir partiden çıkarken görüntülendi.
34 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah, BKM Mutfak’ta 'Yavuz Diye Bir Çocuk' adlı gösteriyle tanınan 36 yaşındaki komedyen sevgilisi Yavuz Günal'la birlikte ilk kez objektiflere yansıdı.
Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularına yanıt vermek istemeyen Farah Zeynep Abdullah, sessizliğini korudu.
Bir hâyli keyifli olan ünlü oyuncunun sevgilisi Yavuz Günal'ın şapkasıyla yüzünü kapatması dikkat çekti. El ele yürüyen çift, ardından hızlıca otomobillerine binerek oradan ayrıldı.
Fotoğraflar: HT Magazin