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        Mersin'de tavuk çiftliğinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, tavuk çiftliğinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 09:27 Güncelleme: 05.01.2024 - 09:37
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        Mersin'de tavuk çiftliğinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, tavuk çiftliğinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda bir kişinin kendisine ait tavuk çiftliğinde Hint keneviri ekimi yaptığı belirlendi.

        Adrese düzenlenen operasyonda, 849 kök Hint keneviri, 12 projektör, sıvı gübre, portatif ısıtıcı, ilaç atma makinesi ve damla sulama hortumu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan çiftlik sahibi jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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