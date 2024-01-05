Mersin'de tavuk çiftliğinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tavuk çiftliğinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda bir kişinin kendisine ait tavuk çiftliğinde Hint keneviri ekimi yaptığı belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda, 849 kök Hint keneviri, 12 projektör, sıvı gübre, portatif ısıtıcı, ilaç atma makinesi ve damla sulama hortumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan çiftlik sahibi jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.