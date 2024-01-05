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        Haberler Sağlık Başhekime verdiği sözle 50 yıldır kullandığı sigarayı bıraktı, hayatı değişti

        Başhekime verdiği sözle 50 yıldır kullandığı sigarayı bıraktı, hayatı değişti

        Van'da mide kanaması sonucu getirildiği Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başhekimin telkinleri sonucu 50 yıldır kullandığı sigarayı bırakan Nevzat Aydın, artık daha rahat yürüyüp, nefes sorunu yaşamadan uyuyabiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 10:21 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:21
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        Başhekime verdiği sözle hayatı değişti!
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        Van'ın Erciş İlçesinde yaşayan 64 yaşındaki Aydın, yaklaşık 4 ay önce mide kanaması geçirerek Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

        Burada tedavisine başlanan Aydın, hastanenin bahçesine çıkarak sigara içtiği sırada başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ile karşılaştı.

        50 YILDIR KULLANDIĞI SİGARAYI BIRAKMAYA KARAR VERDİ

        Aydın'a sigaranın zararlarını ve organlara etkilerini anlatan Sarıkaya, bırakması durumunda da detaylı muayene sözü verdi. Bunun üzerine 50 yıldır kullandığı sigarayı bırakmaya karar veren Aydın, artık daha rahat uyuyup, daha uzun süre yürüyebildiğini söyledi.

        Daha önce günde yaklaşık 2 paket sigara içtiğini belirten Aydın, "Yaşım ilerledi ve sigara kullandığımdan dolayı rahatsızlandım. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün tedavi edildim. O süre zarfında yine sigara içmek istiyordum ve dayanamadım, dışarı çıkıp sigara içtim. Beni gören hastane başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, sigarayı bırakmam konusunda tavsiyelerde bulundu. O gün ona söz verdim ve sigarayı bırakmak için mücadele ettim" dedi.

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        Sigarayı bıraktıktan sonra hayatının değiştiğini anlatan Aydın, şöyle konuştu: "Artık daha rahat yemek yiyebiliyorum, saatlerce yürüyüş yapabiliyorum, nefes sorunu yaşamadan uyuyabiliyorum. Gün içinde kullandığım sigaraların yanı sıra çevremdeki insanların ikram ettiği sigarayı da içiyordum. Sigara hem maddi hem de sağlık açısından çok büyük zararlar veriyor. Artık kendimi daha iyi hissediyorum. Sigarayı bıraktıktan sonra detaylı bir muayeneden geçtim, Tahlillerim iyi çıktı, mutluyum. Sigarayı bırakmamda bana yardımcı olan Sarıkaya'ya teşekkür ederim."

        "AMCAMIZ SİGARAYI BIRAKARAK TEDAVİ OLMAYA GELDİĞİNDE ÇOK MUTLU OLDUK"

        Her gün sigara kullanan binlerce hastayı muayene ettiklerini belirten Sarıkaya ise tütün ürünlerinin kullanımının sağlığa ciddi zararlar verdiğini ve bunun bilimsel çalışmalarla da ortaya konulduğunu vurguladı.

        Tütün ürünlerinin, kalp, akciğer, mide gibi birçok organa zarar verdiğini ifade eden Sarıkaya, şunları kaydetti: "Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sigarayla mücadele devam ediyor. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hem vatandaşlarımızı muayene ediyoruz hem de sigarayı bırakmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Bunun yanında sahada dolaştığımız zaman da sigara kullananlara gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Nevzat amcanın hastane bahçesinde sigara içtiğini gördüm ve bırakması konusunda tavsiyelerde bulundum. Sigarayı bırakırsa hastanede detaylı bir muayeneden geçireceğimin sözünü verdim. Amcamız, bir süre sonra sigarayı bırakarak tedavi olmaya geldiğinde çok mutlu olduk. Bir kişi de olsa farkındalık olması adına çok önemli."

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