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        Mersin'de 24 çalıntı veya hacizli motosiklet ile elektrikli bisiklet ele geçirildi

        Mersin'de polisin denetimlerinde çalıntı veya hacizli olduğu tespit edilen 24 motosiklet ve elektrikli bisiklete el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 11:58 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:04
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        Mersin'de 24 çalıntı veya hacizli motosiklet ile elektrikli bisiklet ele geçirildi
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        Mersin'de polisin denetimlerinde çalıntı veya hacizli olduğu tespit edilen 24 motosiklet ve elektrikli bisiklete el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlıklarının önlenebilmesi ve suça karışan kişilerin yakalanabilmesi amacıyla kent genelinde denetim yaptı.

        Uygulamada, çalıntı veya hacizli olduğu tespit edilen 24 motosiklet ve elektrikli bisiklet ele geçirildi, 123 motosiklet trafikten men edildi.

        Öte yandan, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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