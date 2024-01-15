Mersin'de kestiği ağaç üzerine devrilen kişi öldü

Mersin'de kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesi Çamlı Mahallesi'nde bir kişinin üzerine kesim sırasında ağaç devrildiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, kestiği ağaç üzerine devrilen Musa Alakaya'nın (55) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Alakaya'nın cesedi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.