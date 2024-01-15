Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de kestiği ağaç üzerine devrilen kişi öldü

        Mersin'de kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 03:56 Güncelleme: 15.01.2024 - 03:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de kestiği ağaç üzerine devrilen kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesi Çamlı Mahallesi'nde bir kişinin üzerine kesim sırasında ağaç devrildiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Bölgeye gelen ekipler, kestiği ağaç üzerine devrilen Musa Alakaya'nın (55) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yeri incelemesinin ardından Alakaya'nın cesedi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sagiv Jehezkel gözaltına alındı!
        Sagiv Jehezkel gözaltına alındı!
        Düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        İsrailli esirlere ilişkin kritik açıklama
        İsrailli esirlere ilişkin kritik açıklama
        "Adana'daki gibi olmadı"
        "Adana'daki gibi olmadı"
        24 terör hedefi imha edildi!
        24 terör hedefi imha edildi!
        1 attı 3 aldı!
        1 attı 3 aldı!
        DenizBank'tan Rezan Epözdemir açıklaması
        DenizBank'tan Rezan Epözdemir açıklaması
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber
        Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        "Altın gol, süper kurtarış"
        "Altın gol, süper kurtarış"
        "Herkes alanında üstüne düşeni yapıyor"
        "Herkes alanında üstüne düşeni yapıyor"
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Şehitlerimiz için son görev
        Şehitlerimiz için son görev
        Yunan Bakan: Türkiye, Yunanistan'dan çok daha önde
        Yunan Bakan: Türkiye, Yunanistan'dan çok daha önde
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi

        Benzer Haberler

        Mersin'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Akdenizli mobilya ihracatçıları geçen yıl 892 milyon dolarlık dış satım yap...
        Akdenizli mobilya ihracatçıları geçen yıl 892 milyon dolarlık dış satım yap...
        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 398 şüpheli yakalandı
        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 398 şüpheli yakalandı
        Karayolunda otomobilin çarptığı 2 genç, öldü
        Karayolunda otomobilin çarptığı 2 genç, öldü
        Mersin'de otomobilin çarptığı 2 genç yaşamını yitirdi
        Mersin'de otomobilin çarptığı 2 genç yaşamını yitirdi
        Hatayspor - Pendikspor maçının ardından
        Hatayspor - Pendikspor maçının ardından