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        Mersin'deki okullarda şehitler için saygı duruşu

        MERSİN'dekiokullarda Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 09:57 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:00
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        Mersin'deki okullarda şehitler için saygı duruşu
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        MERSİN'dekiokullarda Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

        Milli Eğitim Bakanlığı'nca alınan karar doğrultusunda Mersin'deki tüm okullarda Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen 9 asker için saygı duruşunda bulunuldu. Yenişehir Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende ilk olarak 9 asker için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı ile şehitlerin ismi okundu. Daha sonra Vali Pehlivan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Vali Pehlivan, öğrencilere Türk bayrağı verdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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