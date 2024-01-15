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        Kestiği ağacın altında kalan çiftçi öldü

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde testere ile kestiği ağacın altında kalan çiftçi Musa Alakaya (55), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 11:37 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:40
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        Kestiği ağacın altında kalan çiftçi öldü
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        MERSİN'in Erdemli ilçesinde testere ile kestiği ağacın altında kalan çiftçi Musa Alakaya (55), hayatını kaybetti.

        Olay, ilçeye bağlı Çamlı Mahallesi Ohut mevkisinde meydana geldi. Odun hazırlamak için oğlu S.A. ile ormana giden çiftçi Musa Alakaya, testere ile kestiği ağacın altında kaldı. S.A. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Alakaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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